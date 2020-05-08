تشكيل لجنتين لحسم الخلافات المالية والنفطية بين المركز والإقليم

2020/05/08 | 22:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلن وفد حكومة إقليم كردستان المفاوض في بغداد اليوم الجمعة إنه اتفق مع الحكومة الاتحادية لتشكيل لجنتين لحسم الخلافات المالية والنفطية بين الجانبين.وقال الوفد في بيان، إنه أجرى خلال الأسبوعين الماضيين مباحثات مع الحكومة العراقية والأحزاب السياسية وعدد من البرلمانيين في بغداد بهدف التباحث ومعالجة مسألة المستحقات المالية لإقليم كردستان.وأضاف أنه، "لهذا الغرض تم تشكيل لجنتين مالية ونفطية بين الجانبين تعملان كفريق مشترك على تحديد الخلافات ووضع آلية قانونية ملائمة لحل الخلافات المالية والنفطية".وأشار الوفد إلى أن "الاجتماعات كانت إيجابية، وتم فيها تحديد النقاط الخلافية، وقدمت اللجان المشتركة عدة مقترحات جرت مصادقتها من أجل ان تكون أساسا للعمل المشترك للتوصل إلى اتفاق تام مع الحكومة العراقية".وأردف البيان أن "حكومة اقليم كردستان أبدت التزامها بشأن الالتزامات النفطية المترتبة على الاقليم بهدف التوصل للاتفاق"، منوهاً إلى أن "الوفد المفاوض أصر على المستحقات المالية وخاصة رواتب الموظفين"

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