الصلح مبدأ القوة وليس الضعف

2020/05/08 | 22:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي نبارك لك يا حبيبنا وإمامنا وأملنا الحجة بن الحسن المهدي ( عج ) ولادة الامام الحسن ( ع ) ، وكذلك ونبارك لكل العراق هذه الذكرىالجميلة محل الشاهد : كثير من الناس ينظر الى الصلح بعمومه ضعفا سواء على الصعيد الفكري او الصعيد الشخصي ، وهذا بطبيعة الحال وجهة نظر قاصرة جدا […]

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