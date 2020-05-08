نائب عن نينوى يعلن فتح الحدود للعوائل العالقة في منفذ ابراهيم الخليل

2020/05/08 | 23:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أعلن النائب عن نينوى شيروان دوبرداني، اليوم الجمعة، عن فتح منفذ ابراهيم الخليل للعوائل العالقة من ابناء نينوى يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع واشار الدوبرداني في بيان تلقته”العهد نيوز” الى اجراء اتصال مع الدكتور سامي جلال رئيس ديوان وزارة الداخلية في اقليم كوردستان،وبحث ملف العالقين في الحدود”.واوضح الدوبرداني، ان الحدود […]

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