احباط تعرض لداعش شرقي صلاح الدين

2020/05/08 | 23:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت مدفعية الحشد الشعبي، الجمعة، تعرضا لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مدفعية مديرية المدفعية بالحشد الشعبي ومدفعية اللواء 21 بالحشد الشعبي استهدفت، مساء اليوم، تجمعا لفلول داعش الإرهابي في مناطق الحميضة والعواشرة وابو ركبة".

وأضاف، أن "القصف أوقع خسائر في صفوف عناصر فلول داعش الإرهابي".





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