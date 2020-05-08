2020/05/08 | 23:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة)..رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالمساهمة الجديدة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية والبالغة 6.5 مليون دولاروالمخصصة للنازحين والعائدين أستجابة للتصدي لفيروس كورونا المستجد في العراق.وقال بيان عن المفوضية إن صحة ورفاهية وكرامة النازحين والمجتمعات المضيفة لهم تقع في صميم جهود المفوضية للوقاية والاستجابة لـفيروس كورونا المستجد في العراق حيث تعمل المفوضية إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تقدم 6.5 مليون دولا للعراق لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تقدم 6.5 مليون دولا للعراق لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).