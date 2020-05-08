مدفعية الحشد الشعبي تحبط تعرضا لداعش شرقي صلاح الدين

2020/05/08 | 23:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أحبطت مدفعية الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تعرضا لفلول “داعش” الإرهابي شرقي محافظة صلاح الدين.وقال الحشد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مدفعية مديرية المدفعية بالحشد الشعبي ومدفعية اللواء 21 بالحشد الشعبي استهدفت، مساء اليوم، تجمعا لفلول داعش الإرهابي في مناطق الحميضة والعواشرة وابو ركبة”.وأضاف، أن “القصف أوقع خسائر […]

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