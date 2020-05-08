2020/05/08 | 23:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بارك الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ذكرى ولادة الامام الحسن المجتبى (سلام الله عليه).وقال السيد نصر الله في تبريكه: أتوجه بأسمى آيات التبريك والتهنئة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولأمير المؤمنين وللسيدة الزهراء (سلام الله عليهما) ولجميع المسلمين في العالم بذكرى الولادة الميمونة للحسن بن علي المجتبى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد نصر الله يبارك ويهنئ بذكرى ولادة الامام الحسن(ع)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد نصر الله يبارك ويهنئ بذكرى ولادة الامام الحسن(ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).