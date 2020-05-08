مرحلة جديدة للانتفاضة - جلال الصباغ

2020/05/08 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ انطلقت انتفاضة أكتوبر لتعلن بداية النضال الجماهيري للخلاص من النظام السياسي الطائفي والقومي، الذي اوغل في افقار وقتل وتهجير الناس طوال السبعة عشر سنة الماضية، وقد جاءت الانتفاضة في الأول من أكتوبر خالصة من اي تدخل لقوى السلطة وأحزابها ومليشياتها، بل انها كانت خالية حتى من القوى التي تدعي وقوفها مع قضايا الجماهير من إصلاحيين ومثقفين انتهازيين وأحزاب وقوى يسارية.انطلقت الانتفاضة وعمودها الفق ......





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