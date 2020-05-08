الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش شرقي صلاح الدين

2020/05/08 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن احباط تعرض لتنظيم داعش شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدفعية مديرية المدفعية بالحشد الشعبي ومدفعية اللواء 21 بالحشد الشعبي، استهدفت تجمعا لفلول داعش الإرهابي في مناطق الحميضة والعواشرة وابو ركبة".

واضاف أن "القصف أوقع خسائر في صفوف عناصر فلول داعش الإرهابي".

بغداد اليوم ـ كربلاء

وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، الى محافظة كربلاء.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل الى محافظة كربلاء والتقى بقائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وقائد شرطة المحافظة

بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني في كركوك، الجمعة، بان الشرطة الاتحادية قتلت عنصرين من داعش في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الفرقة الخامسة شرطة اتحادية قتلت اثنين من الدواعش في كمين محكم ضمن قاطع الرشاد بمحافظة كركوك&

بغداد اليوم- أربيل

أفاد مصدر أمني من محافظة أربيل بإقليم كردستان، الجمعة (08 أيار 2020)، بأن شرطي مرور في المحافظة أقدم على إنهاء حياته بعد إطلاق النار على شقيقه في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شرطياً في مرور مح

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