الحشد يحبط هجوما لداعش في 3 مناطق بصلاح الدين

2020/05/08 | 23:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين اعلن الحشد الشعبي استهداف تجمعا لعصابات داعش الإرهابي في مناطق الحميضة والعواشرة وابو ركبة،شرقي محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد ان "القصف أوقع خسائر في صفوف تنظيم داعش الإرهابي".

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