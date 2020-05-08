ائتلاف المالكي ينفي تقديم مرشحين لشغل حقيبة النفط

2020/05/08 | 23:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد انباء تقديم ائتلافه مرشحين لشغل حقيبة وزارة النفط في حكومة مصطفى الكاظمي.وقال السنيد في بيان "يؤسفنا ان يقوم بعض ضعاف النفوس بنشر بيانات مزورة باسمي وباسم دولة القانون وهذه الظاهرة تنم عن انعدام القيم السياسية لدى من ليس لهم هم سوى تعكير الأجواء السياسية".وأضاف "انني اذ اكذب واستهجن ما انتشر من بيان باسمي حول تقديم دولة القانون مرشحين لوزارة النفط، اؤكد ان هذه الاخبار عارية عن الصحة واني لم أدل بأي بيان حول الحكومة ولا حول المرشحين، وان موقف دولة القانون ثابت في عدم المشاركة في الحكومة وعدم الوقوف بوجهها بل تؤيد وتدعم المواقف الايجابية وتؤشر بالرفض للمواقف الخاطئة".ودعا السنيد "المنابر الاعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي الى عدم نشر البيانات المزورة الا من المواقع الاعلامية لدولة القانون".يشار الى ان نواب محافظة البصرة حصلوا على موافقة مبدئية من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بتمرير إحدى شخصية بصرية لتولي حقيبة النفط شريطة ان "يكون منتسباً في الوزارة، ومن البصرة، ونزيهاً غير متورط بالفساد"

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