2020/05/08 | 23:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد نائب عن كتلة الحكمة، يوم الجمعة، أن الحوارات السياسية بين جميع الأطراف بشأن الوزارات المتبقية، لا تزال مستمرة داخل البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فدعم: حوارات الكتل السياسية بشأن الوزارات المتبقية مستمرة والنفط والخارجية لن تمرر قبل عيد الفطر ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فدعم: حوارات الكتل السياسية بشأن الوزارات المتبقية مستمرة والنفط والخارجية لن تمرر قبل عيد الفطر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).