2020/05/08 | 23:39 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أكد نائب عن كتلة الحكمة، يوم الجمعة، أن الحوارات السياسية بين جميع الأطراف بشأن الوزارات المتبقية، لا تزال مستمرة داخل البرلمان.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فدعم: حوارات الكتل السياسية بشأن الوزارات المتبقية مستمرة والنفط والخارجية لن تمرر قبل عيد الفطر
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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