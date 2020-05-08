عدنان درجال يكشف اخر مستجدات إنجاز ملعبي الزوراء والشهداء

2020/05/08 | 23:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اخر مستجدات العمل من اجل إنجاز ملعبي الزوراء والشهداء.وذكر بيان عن وزارة الشباب والرياضة، تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال اجرى اول زيارة له لمنشا رياضي منذ تسنمه منصب وزير الشباب والرياضة امس الاول، وبدأها بـ ملعبيّ الزوراء سعة 15 الف متفرج وملعب الشهداء […]

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