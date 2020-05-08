2020/05/08 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة بمقتل "إرهابيين" اثنين في كمين محكم بمحافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "خلال عملية أمنية، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، من قتل إرهابيين إثنين بعد نصب كمين محكم لهما في قرية الطرفاوي قرب جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك".

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