رسالة من ظریف الی غوتیریش حول نکث امیرکا للعهود

2020/05/08 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان الوزير ظريف بعث رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انتونيو غوتيريش بشأن نكث العهود واجراءات الحظر الاميركية ضد ايران.وكتب موسوي في تغريدة له الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: ان وزير الخارجية الايراني تطرق في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة […]

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