سنغافورة تستعين بـ “الكلب الآلي” في مواجهة كورونا

2020/05/08 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بدلا من إزعاج المارة بالنباح، يطلب الكلب “سبوت” بصوت ناعم من راكبي الدراجات وممارسي رياضةالركض الحفاظ على مسافة بينهم، وهي طريقة جديدة اتبعتها سنغافورة لتوجيه الإرشادات لتفادي انتشار فيروس كورونا.وقررت السلطات في سنغافورة استخدام كلب آلي، أسمته “سبوت”، للمساعدة في الحد منحالات العدوى بفيروس كورونا.ويعمل الكلب الآلي بالتحكم عن بعد، […]

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