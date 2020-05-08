2020/05/08 | 23:50 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اصدرت اليوم الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق بيانا حذرت من خلاله من الاسلوب العدواني للفتاوى والخطابات نظرا لما قاله شيخ في خطبته بخصوص الصابئة المندائيين.قالت الأمانة العامة في بيان تلقت “ايزيدي 24” نسخة منه، “منذ عام 2014 ألقى الروزخون الشيعي الخائب مرتضى القزويني خطبة جوفاء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطبة تثير الفتنة والكراهية بتكفير الصابئة المندائيين) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطبة تثير الفتنة والكراهية بتكفير الصابئة المندائيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).