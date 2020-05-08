2020/05/08 | 23:50 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكرم السموقي في المُجْتَمَع لاَهُوتيّ تعاطى السِّياسة وعَجَنَ مع النوامِيسُ، أَحْدَثَ تَغَيُرات دِيْمُغْرافِيَة في الأنثروبولوجيا وهذا انْعِدامُ الضَّوء أَو ذَهابُ النُّور في مُخالفة يُعاقِب عليها القانُون سواء أَجُنْحةً كانت أم جِناية.لكن تتَسلَّمَ مقاليدَ الحكمِ العشائريّ على ضابِط عَدْليَّة ليغْلَقَ الجَريمة بالقُفْل ضِدّ المَجْهول.لا يَرى الإبستمولوجيا هذهِ القَضيَّة أَلاَ من كان عَقْلهُ مثل زَهْرة …

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