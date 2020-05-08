لم تحصل منذ 2003.. مركز اتصالات: اركان شهاب اول وزير للاتصالات من رحم الوزارة

2020/05/08 | 23:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مركز المنصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الجمعة، ان مؤشرا ايجابيا حدث في العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فيما اشار الى ان هذه الخطوة لم تحصل منذ عام 2003.

وقال المركز في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الاﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2003 نالت ﺛﻘﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﻮم الارﺑﻌﺎء الماضي"، مبينا ان "اﺑﺮز ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ هو اﻧﻬﺎ وﻟﺪت ﺑﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﻮزارات وﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ واﺿﺢ ﻟﻠﻮاﻗﻊ".

واضاف "ﻧﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ وﻣﻦ ﺑﺎب الاﺧﺘﺼﺎص وزﻳﺮ الاتصالات ارﻛﺎن ﺷﻬﺎب اﺣﻤﺪ الذي هو أول وزﻳﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﻮزارة ﻳﺘﺴﻨﻢ ﻣﻬﺎم وزارة الاتصالات ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2003"، معتبرا ان "ﻫﺬا ﻣﺆشر اﻳﺠﺎﺑﻲ بتجرد ﻳﻤﻬﺪ ﻟﺮؤﻳﺔ واضحة ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ادارة اﻟﻮزارة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع الاتصالات وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ المعلومات وصولا الى الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق".

واكد اﻧﻬﺎ "ﻓﺮﺻﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ جدا ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق واﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ اﻟﺘﻀﺎﻓﺮ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات العلاقة ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬه الازﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت وان ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮره ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع".





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