خلية الإعلام الأمني تعلن مقتل إرهابيين إثنين بكمين محكم في كركوك

2020/05/08 | 23:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل ارهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم في كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تتمكن من قتل إرهابيين إثنين بعد نصب كمين محكم لهما”.واضافت، ان”ذلك جاء خلال عملية أمنية في قرية “الطرفاوي” قرب جبال حمرين ضمن […]

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