لليوم السادس على التوالي.. أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في روسيا

2020/05/09 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا، الجمعة، أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم السادس على التوالي تزامنا مع تحول البلاد إلى مركز جديد لتفشي الوباء.وبحسب أرقام رسمية تم تسجيل 10 آلاف و669 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، مقارنة ب11 ألف و231 إصابة الخميس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 187 ألفا و859.

إحصائيا، يبقى عدد الضحايا منخفضا بـ1723 وفاة، بينها أيضا 98 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مايكل ريان، المدير التنفيذي المكلف بمسائل الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، إن "روسيا تعيش على الأرجح الوباء بشكل متأخر".

وذكّر موسكو بـ"استخلاص الدروس" من تجارب الدول الأخرى التي واجهت الجائحة.

وباتت روسيا الآن الرابعة من حيث حصيلة الإصابات المسجلة في أوروبا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، تتقدمها دول سبق أن ضربها الوباء بشدة وهي بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وظهر على التلفزيون رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين في 30 أبريل، لأول مرة منذ أن أدخل المستشفى بعد إعلان إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس .

وشارك ميشوستين في اجتماع عبر الفيديو مع وزرائه خصّص للتباحث في الدعم الاقتصادي والاجتماعي للعسكريين الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية.

ووفق وسائل إعلام رسمية، يواصل رئيس الحكومة تلقي العلاج في المستشفى.



ورغم عدم حديثه عن وضعه الصحي، قال الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام إنه صار أفضل.

وأعلن الخميس رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عن تمديد إجراءات الإغلاق في العاصمة حتى 31 مايو.

والعاصمة هي البؤرة الأساسية للوباء بتسجيلها 5846 إصابة جديدة الجمعة، لتصل الحصيلة الاجمالية إلى 98522، ما يمثل نصف الحالات في البلاد.

وفرضت موسكو على الناس ارتداء الكمامات والقفازات في وسائل النقل العامة والمتاجر تحت طائلة دفع غرامة، اعتبارا من الثلاثاء.

ويسمح لسكان العاصمة بالخروج لفترات قصيرة للتبضع أو لاصطحاب الكلاب في نزهة أو للقيام بأعمال ضرورية مع حمل تصريحات خاصة للتجول.

وأعلنت روسيا عطلة عمل وفرضت إجراءات حجر تستمر حتى 11 مايو، لكن لم يتم تمديد ذلك حتى الآن.

وفي ذكرى الانتصار السوفييتي في الحرب العالمية الثانية المصادف السبت والذي عادة ما تحييه روسيا بعروض عسكرية ضخمة، ستقتصر المناسبة على طلعات جوية وألعاب نارية.

وللمرة الأولى سيلقي الرئيس فلاديمير بوتين خطابا قرب نصب "الشعلة الخالدة" قرب جدران الكرملين وليس خلال عرض عسكري في الساحة الحمراء.

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