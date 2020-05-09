مصادر للحل: 4 مصابين بكورونا من الشرطة العسكرية للمعارضة

2020/05/09 | 00:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 4 عناصر من الشرطة التابعة #للمعارضة_السورية المدعومة من تركيا في مدينة #عفرين بفيروس #كورونا، وذلك بعد يومين من إصابة 5 جنود أتراك كانوا قد نقلوا إلى المشفى العسكري في منطقة المربع الأمني ضمن المدينة.…

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