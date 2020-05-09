العراق يطلب تعميق التعاون مع حلف الأطلسي والسعودية تدعو الكاظمي لزيارتها

2020/05/09 | 00:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال وجه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬الجديد‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬دعوة‭ ‬لأمين‭ ‬عام‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬‮«‬الناتو‮»‬‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬لزيارة‭ ‬بغداد‭ ‬لمن‭ ‬اجل‭ ‬مناقشة‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬تلقاه‭ ‬الكاظمي‭ ‬من‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬التهاني‭ ‬بتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬ونيلها‭ ‬ثقة‭ ‬البرلمان‭.‬ ونقل‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ […]

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