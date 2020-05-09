كنوز معرفية تحت التراب

2020/05/09 | 00:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كان‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬التقاليد‭ ‬الجامعية‭ ‬العريقة‭ ‬عند‭ ‬منح‭ ‬نتائج‭ ‬مناقشة‭ ‬الرسائل‭ ‬الخاصة‭ ‬لشهادتي‭ ‬الدكتوراه‭ ‬والماجستير،‭ ‬وذلك‭ ‬بتثبيت‭ ‬فقرة:‭ ‬وتوصي‭ ‬اللجنة‭ ‬بطبع‭ ‬الرسالة‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬الجامعة‭.‬ونال‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬أطاريح‭ ‬علوم‭ ‬السياسة‭ ‬والقانون‭ ‬والتاريخ‭ ‬واللغة‭ ‬والادب‭ ‬والفلسفة‭ ‬وعلم‭ ‬النفس‭ ‬واللغات‭ ‬الاجنبية‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ […]

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