عرقلة أمريكية لمشروع قرار الوباء في مجلس الأمن واتهام روسيا و الصين بالتضليل

2020/05/09 | 00:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭ – ‬نيويورك‭- ‬واشنطن‭-‬الزمان‭ ‬ عرقلت‭ ‬أميركا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬مسارا‭ ‬كان‭ ‬سيقود‭ ‬إلى‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬تفشي‭ ‬كوفيد-19،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬تمّ‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬وفق‭ ‬دبلوماسيين‭.‬ وحصلت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬اقترحته‭ […]

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