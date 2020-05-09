رغم تزايد البطالة.. البورصة الأميركية في ارتفاع

2020/05/09 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت بورصة وول ستريت، الجمعة، تحسنا مع تجاهل المستثمرين معدلات البطالة المرتفعة داخل الولايات المتحدة، تحسبا لأداء اقتصادي أفضل مع إعادة فتح الاقتصاد مجددا.

وعند ختام جلسة التداول، بلغ مؤشر داو جونز الصناعي 24,331.32، أي سجل مكاسب بلغت حوالي 450 نقطة بنسبة 1.9 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.7 بالمئة حيث بلغ 2,929.80، فيما قفز مرشر ناسداك بنحو 1.6 بالمئة، بالغا بذلك 9,121.32 نقطة.

وخسرت الولايات المتحدة نحو 20,5 مليون وظيفة خلال شهر أبريل، لترتفع نسبة البطالة إلى 14,7 بالمئة في أعلى مستوياتها منذ الثلاثينيات، وفق ما أظهرت أرقام وزارة العمل الجمعة.

جاءت هذه الخسارة نتيجة التوقف السريع للنشاط الاقتصادي لمواجهة كوفيد-19، حيث يعتبر هذا الرقم غير مسبوق في فترة قصيرة كهذه.

وقالت وزارة العمل في بيان: "انخفض التوظيف بشدّة في جميع القطاعات الرئيسية، مع خسارة مهمة للوظائف خاصة في (قطاعي) الترفيه والفنادق".

وكانت وزارة العمل قد أشارت الخميس إلى أنّ أكثر من 3 ملايين شخص انضموا الأسبوع الماضي للمرة الأولى إلى لوائح المطالبين بتعويضات البطالة.



ومنذ منتصف مارس، ناهز عددهم الإجمالي 33,5 مليون أميركي.

واتصف النصف الثاني من شهر مارس باتساع نطاق إجراءات الحجر الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.



واضطرت على إثر ذلك المطاعم والمقاهي والمتاجر إلى إغلاق أبوابها، وكذلك المدارس.

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