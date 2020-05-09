رئيس كتلة الفتح يطالب الولايات المتحدة بدعم العراق

2020/05/09 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، السبت، الولايات المتحدة دعم العراق وعدم اعتبار تم...





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