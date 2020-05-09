إعادة التموضع الأميركي من كركوك الى الحسكة

2020/05/09 | 00:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتوقف المحاولات الأميركية يوماً منذ أنْ بدأت الحرب المفتوحة على المنطقة في الإستثمار بالجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم “داعش” الإرهابي الذي وُل...

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