مصدر مسؤول ينفي إيقاف تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/05/09 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر مسؤول صدور كتاب من مجلس الوزراء السابق بايقاف تمويل الرواتب الموظفين والمتقاعدين.

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