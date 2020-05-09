مادونا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

2020/05/09 | 00:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النجمة العالمية مادونا، عن تفاصيل جديدة بشأن إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث أوضحت أن إصابتها بالمرض كانت قبل 7 أسابيع عند مشاركتها فى جولة بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة أنها ليست مصابة فى الوقت الحالى بالفيروس التاجى.وقالت مادونا، فى تدوينة عبر حسابها الشخصى على موقع “إنستجرام”، “أنا ممتنة لأننى يمكن أن أكون […]

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