ممثل سعودي يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا

2020/05/09 | 01:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الممثل السعودي عبد الله الجميري إصابة 13 فردا من عائلته بفيروس كورونا المستجد، منهم والدته وجده وأطفال رضع أقل من شهرين.وقال الجميري خلال مداخلة هاتفية عبر “روتانا خليجية” أنه الآن بخير، وأن نتيجة التحاليل أكدت سلبية حالته من فيروس كورونا، وإنه حاليا تحت الحجر الصحي، وفقا لنصيحة الأطباء.وأوضح الجميري أن القصة […]

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