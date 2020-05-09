داليا البحيري متهمة بإفشال مسلسل عادل إمام

2020/05/09 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم عملها السابق والناجح مع الفنان عادل إمام في فيلم «السفارة في العمارة»، إلا أن مشاركة الفنانة داليا البحيري هذه السنة في مسلسل «فلانتينو» الرمضاني لم تسلم من الانتقادات الكثيرة.فقد تعرضت الممثلة المصرية للكثير من الإنتقادات، ورأى بعض المتابعين أن أداءها سيىء في المسلسل، وأنها السبب في إفشال المسلسل.وإعتبر آخرون أنها إختيار […]

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