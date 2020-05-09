هل يصنع الجياع ثورة ؟ - سعيد الوجاني

2020/05/09 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني منذ هجوم الوحش Le monstre coronavirus ، وما خلفه من فزع ، وخوف لدى الرعايا ، وأبان عليه من ارتباك في جل الأوساط ، والدوائر السلطوية ، وليست أوساط ودوائر السلطة ، التي ترجمت ( فعْفعَتها / صلاح الدين مزوار ) ، باستعمال العنف من خلال الضرب ، والركل ، والكلام النّابي ضد الرعايا المساكين ، والقيام بممارسات بلطجية شمْكَرية عند سرقة ارزاق الرعايا ( القايْدْ سارق صندوق الحامض ) ، و ( القايد الذي رمى بال ......





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