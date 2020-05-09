قرار قضائي بحق دنيا بطمة

2020/05/09 | 01:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، متابعة الفنانة المغربية المثيرة للجدل، دنيا بطمة في حالة سراح مع إسقاط تهمة “المشاركة في النصب” عنها في قضية حساب “حمزة مون بيبي” المتخصص في التشهير وابتزاز الفنانين ورجال الاعمال المغاربة في المغرب وخارجه.ويشمل القرار استمرار وضعها تحت المراقبة بسحب جواز السفر، ووضع الكفالة.[…]

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