2020/05/09 | 01:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أفادت السلطات الصحية في السودان بتسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل يومي تسجله البلاد حتى الآن، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1111.

بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في كربلاء المقدسة.

وذكر بيان صادر عن الدائرة وتلقته (بغداد اليوم)، ان "عدد النماذج المسحوبة والمرسلة لهذا اليوم ( ٧٤ ) نموذج".

واض

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت خلية الأزمة المشكلة لمتابعة فيروس كورونا بمحافظة ديالى، اليوم الجمعة، وفاة رجل مسن يبلغ من العمر 60 عاماً نتيجة إصابته بالفيروس.

وذكرت خلية الأزمة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الموقف اليومي من

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (08 أيار 2020)، الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في جانب الكرخ في العاصمة بغداد حسب المناطق، منذ ظهور الازمة وليومنا هذا.

وقال الحجامي في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السودان يسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السودان يسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).