لكل محبة وعلاقة مشاعر خاصة . - مريم نجمه

2020/05/09 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه هناك محبة الأم الأب الإخوة والأخوات , محبة الزوج الشريك أو الزوجة , الحبيبة , الخطيبة , حب الأقارب الجدود والجدات ووو ..



الجيران الأصدقاء المعارف , أصدقاء الطفولة المدرسة النضال المهنة الوظيفة السجن الجامعة الأمراض الغربة الى آخر القاموس ....أعظم وأقوى محبة من كل هذه الدوائر الذي تحيطنا , هي محبة الأم لأبنائها فلذات كبدها ..!!فعلاً كما قالوا : " الحياة أم " .مساءكم صباحكم حقول ......





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