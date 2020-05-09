2020/05/09 | 02:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدم خبر وفاة الفنان سلطان القزلان، آلاف السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد الدفاع المدني السعودي الوفاة مشيراً إلى أنها ناجمة عن سقوط الفنان في بئر مياه عميق في مزرعة بقرية الديرية السعودية.وقال الدفاع المدني في تصريح عبر “تويتر” “إنه انتشل جثة شخص سقط في بئر بعمق عشرين مترا في مزرعة بقرية الديرية، وتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة فنان سعودي بعد سقوطه في بئر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة فنان سعودي بعد سقوطه في بئر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).