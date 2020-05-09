فرقة التابوت: ابقوا في البيوت أو سنرقص معكم

2020/05/09 | 02:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت فرقة الرقص بالتوابيت التي اشتهرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، إنها توجه شكرا للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية.وقال قائد الفرقة في مقطع مصور على “إنستغرام”: “ابقوا في بيوتكم، إلا أذا أردتم أن ترقصوا معنا”.والرقص بالتابوت عادة غانية، وتعتبر وداعاً أخيراً للميت، وتحضيرا له للحياة الأخرى، […]

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