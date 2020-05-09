كيف تستعد واشنطن لمعركة تجديد حظر الأسلحة على إيران؟

2020/05/09 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما سرّ الاجماع الأميركي على منع النظام الإيراني من شراء السلاح؟ ولماذا تُشدد واشنطن على تمديد العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لمنع النظام الإيراني من استيراد وبيع السلاح؟ وهل ستربح واشنطن هذه المعركة الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي؟

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