أزمة رواتب المتقاعدين.. بيان عاجل من مكتب عبد المهدي

2020/05/09 | 02:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريربعد الأزمة التي أثارها كتاب رسمي صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بإيقاف كل أشكال التمويل، أصدر مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي توضحيًا حول رواتب المتقاعدين.

نفى مكتب عبد المهدي إصدار الأخير أوامر بإيقاف رواتب المتقاعدين

وذكر مكتب عبد المهدي، فجر السبت 9 آيار/مايو، إن "عادل عبد المهدي سبق وأن وجه وزارة المالية باطلاق رواتب المتقاعدين يوم الأربعاء الماضي (6 أيار 2020)".

وأضاف، أن "ذلك تم بالاتفاق مع وزير المالية السابق السيد فؤاد حسين، وقد أكدت ذلك وزارة المالية ومديرية التقاعد العامة، وأشارت إلى إطلاق الرواتب مباشرة، لذا اقتضى التنويه وتوضيح الحقائق كما هي".

ودعا مكتب عبد المهدي، وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والموضوعية وعدم نشر أخبار مفبركة تثير قلق شرائح مهمة من المواطنين".

كما نشر المكتب بيان وزارة المالية الذي صدر في 6 آيار/مايو، ونص على: "تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده بأنه سيتم قطع أو استقطاع رواتب المتقاعدين.



تنفي وزارة المالية هذا الخبر وبمتابعة من قبل السيد رئيس الوزراء والسيد نائب رئيس الوزراء وزير المالية سيتم إطلاق رواتب المتقاعدين ابتداءً من يوم الخميس7 آيار/مايو".

أكد رئيس هيئة التقاعد أن حكومة عبد المهدي أصدرت قرارًا بإيقاف جميع أشكال التمويل

لكن تصريح مكتب عبد المهدي جاء متناقضًا مع ما قاله رئيس هيئة التقاعد أحمد عبد الجليل، الذي أكد إيقاف الصرف وفق توجيه من رئاسة الحكومة السابقة، في تصريح صدر مؤخرًا، مؤكدًا أن هيئته ستباشر بصرف الرواتب بمجرد صدور أوامر صرف من قبل الحكومة الجديدة.

وأكدت رئاسة البرلمان، في وقت سابق، اتفاقها مع الكاظمي على إطلاق رواتب المتقاعدين ابتداءً من يوم السبت 9 آيار/مايو.

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