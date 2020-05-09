الحشد ينفذ عملية أمنية في ناحية النمرود

2020/05/09 | 02:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، تنفيذ عملية امنية في ناحية النمرود.

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