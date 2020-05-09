خضوع أبناء الأمير فيصل للحجر بالبحر الميت

2020/05/09 | 03:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخضع ثلاثة من أبناء سموّ الأمير فيصل بن الحسين، إلى الحجر الصحيّ الاحترازيّ في منطقة البحر الميّت.ووصل الأمراء الثلاثة عمر وسارة وعائشة على متن رحلة الخطوط الملكيّة الأردنيّة العائدة من لندن، الخميس، وفقا لما ذكر موقع هلا التابع للقوات المسلحة الأردنية.كانت الحكومة قد أعلنت عن تطبيق إجراءات احترازيّة لاستقبال الطّلبة الأردنيين القادمين […]

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