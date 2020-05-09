الكاظمي: رواتب المتقاعدين سوف تُدفع والحكومة في خدمتهم

2020/05/09 | 03:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ان رواتب المتقاعدين سوف تدفع، والحكومة في خدمتهم.



وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، "المتقاعدون والفقراء أهلي، إنهم النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي".



واضاف الكاظمي قائلاً "لن نسمح بأن ينام عراقي ليله مُضاماً قبل ان توفي الدولة التزاماتها".



وأكد رئيس الوزراء أن "رواتب المتقاعدين سوف تدفع، العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه ممن افنوا أعمارهم في خدمة البلد، والحكومة في خدمتهم".

بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، السبت، الولايات المتحدة دعم العراق وعدم اعتبار تمرير الحكومة انتصاراً لها وخسارة لخصومها في البلاد والمنطقة.





وقال الغبان في بيان إنه "بعد ان تم تمرير حكومة الكاظمي في

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب باتحاد القوى، احمد مظهر الجبوري، الخميس (07 أيار 2020)، عن رؤية كتلته حيال التواجد الامريكي في الاراضي العراقية.

وقال الجبوري لـ(بغداد اليوم)، إن "الولايات المتحدة من الدول العظمى التي يجب ان يكون للعراق علاقة ط

بغداد اليوم ـ بغداد

زار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي زار المجمع الفقهي

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