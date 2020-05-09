الكاظمي: المتقاعدون والفقراء النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي

2020/05/09 | 03:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، المتقاعدين والفقراء النقطة الأولى في قائة اهتماماته، مؤكدا على صرف رواتب المتقاعدين.

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