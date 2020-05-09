الكاظمي يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين

2020/05/09 | 03:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، بيانا بشأن التأخير الحاصل في رواتب المتقاعدين، مؤكدا بالقول "رواتب المتقاعدين ستُدفع والحكومة بخدمتهم".

ونقل المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء عن الكاظمي قوله، إن "المتقاعدين والفقراء أهلي، وإنهم النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي"، مؤكدا "لن نسمح بان ينام عراقي ليله مُضاماً قبل ان توفي الدولة التزاماتها".

واضاف الكاظمي، "رواتب المتقاعدين سوف تدفع، العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه ممن افنوا أعمارهم في خدمة البلد"، لافتا الى أن "الحكومة في خدمتهم".





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