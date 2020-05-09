رئيس الوزراء: رواتب المتقاعدين ستدفع


رئيس الوزراء: رواتب المتقاعدين ستدفع
2020/05/09 | 03:37 - المصدر: راديو المربد
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