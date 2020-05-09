رسالة حادة من تحالف العامري إلى واشنطن حول الكاظمي: مواقفكم مراقبة

2020/05/09 | 03:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرطالبت كتلة الفتح في مجلس النواب، الإدارة الأمريكية بدعم العراق، وعدم اعتبار مرور حكومة مصطفى الكاظمي "انتصارًا لها".

دعا الغبان الإدارة الأمريكية إلى دعم العراق

وقال رئيس الكتلة محمد الغبان في بيان، "بعد أن تم تمرير حكومة الكاظمي في مجلس النواب، وحصولها على دعم دولي وإقليمي وداخلي كبير، ندعو الولايات المتحدة ألا تعتبر تمرير الحكومة انتصارًا لها وخسارة لخصومها في العراق والمنطقة".

وأضاف، أن "القوى السياسية العراقية غلبت مصلحة العراق على جميع الحسابات الأخرى، وبالتالي فإن على واشنطن أن تبرهن على اهتمامها بالعراق بإعطائه أولوية في المساندة والدعم في هذا الظرف الحرج، وأن تؤكد للشعب العراقي جديتها في تقديم المساعدة له، وليس انحيازها لطرف سياسي عراقي ضد طرف آخر".

وتابع، أن "الموقف الأمريكي على المحك اليوم، والعراقيون يراقبون من يقف معهم عمليًا ممن يكتفي بإطلاق المواقف والتصريحات" .

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