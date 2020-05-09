نقض مأساة إبليس لدى صادق جلال العظم - هيبت بافي حلبجة

2020/05/09 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيبت_بافي_حلبجة بعدما إنتقدنا المفكر السوري محمد شحرور في مفهومه للشيطان ، وفي إطروحاته الجوهرية حول عصيانه لأمر إلهي ، عدم السجود لآدم ، نحبذ أن ننتقد المفكر السوري صادق جلال العظم في قضية ذات إشكالية عظمى ، ذات إشكاليات عديدة ، وهي ماتسمى تاريخياٌ بمأساة إبليس ، تلك المأساة التي أحدثت إشكاليات أربعة :الإشكالية الأولى : إشكالية التوحيد ، لاريب إن ( قل هو الله أحد ) و ( لا إله إلا الله ) يشكل الأس الوجودي لله ......





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