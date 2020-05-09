تأملات مستقبليه - قصي الصافي

2020/05/09 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قصي_الصافي بقدر ما فتك فايروس كورونا بجسد الانسان، فانه وفي غضون شهور قد أصاب قلب النظام الاقتصادي والسياسي العالمي بضربات موجعة لاهم مرتكزاته الاساسية.



أربك قادة العالم ولوردات العولمة، وكشف عن هشاشة انظمة ومؤسسات اللبرالية الجديدة وعن خواءها الأيديولوجي، كما انه استحث مخيال المفكرين للخروج بجملة من التكهنات والأماني لما سيؤول اليه العالم بعد تخطي تلك الازمة، وقد تراوحت تلك التكهنات بين رؤى مفرطة بالتفاؤل ا ......





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