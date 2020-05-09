كيف ستبدو الرأسمالية بعد فترة الإغلاق؟ - آدم بوث

2020/05/09 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آدم_بوث كشفت جائحة كورونا التناقضات الكامنة في الرأسمالية، مما تسبب في اندلاع أزمة عميقة من حجم أزمة الثلاثينات.



لن يكون هناك انتعاش بعد انتهاء الحظر، بل كساد اقتصادي مطول.لقد انقلب العالم رأسا على عقب بسبب جائحة كورونا.



وقد حدثت بالفعل أشياء غريبة وغير متوقعة.



نظام السوق الحرة في حالة انهيار، وقوانين الرأسمالية تحطمت.



وبسبب شلل الإنتاج انخفض العرض بشكل كبير، لكن حتى الطلب تراجع بسبب حبس ا ......





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